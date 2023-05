ESCLUSIVA Di Maggio: “Playoff difficili, ma ci crediamo. Contento per il mio gol”

Con il suo gol al 90', il suo primo in campionato, ha deciso la sfida contro la Sampdoria e mantenuto accese le speranze dell'Inter di qualificarsi per i playoff. Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 della Primavera nerazzurra, ha parlato al termine del match ai microfoni di Fcinter1908: "Noi ai playoff ci crediamo, ci credevamo prima di questa partita e ci crediamo ormai da tanto tempo. Ovvio che è difficile, perchè bisogna sperare nei passi falsi delle altre squadre, ma siamo vivi e con questa vittoria lo abbiamo dimostrato".

Per te si tratta del primo gol in campionato con la Primavera.

"Sono molto contento, ma più che per me direi per il momento della squadra, è stato importante: lo avessi segnato io o lo avesse fatto qualcun altro era indifferente, l'importante era vincere".