Inter, Esposito non si ferma più: 5 gol in una settimana. E ora anche capitano

L'attaccante della Primavera nerazzurra, in rete anche contro il Torino, sta vivendo un 2023 da assoluto protagonista

Francesco Pio Esposito non si ferma più: l'attaccante dell'Inter Primavera è andato a segno anche oggi, nel successo per 2-0 contro il Torino, sbloccando il punteggio con uno splendido colpo di testa. Il gioiellino classe 2005 sta attraversando un autentico momento di grazia: solo nell'ultima settimana sono stati 5 i gol in 3 partite, contando anche la rete realizzata sabato contro il Bologna e la strepitosa tripletta di Cagliari.