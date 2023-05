Verso l’Euroderby, oltre 2 mln di biglietti richiesti. Sarebbero serviti 26 stadi di San Siro

I paesi collegati saranno addirittura 124, ma il dato riguardante le richieste per i biglietti di Milan-Inter fa davvero impressione

L'attesa è a livelli massimi per la sfida di domani sera fra Milan e Inter , andata delle semifinali di Champions League. San Siro è sold out da giorni, ma la Repubblica spiega i numeri che si nascondono dietro i 75 mila fortunati che assisteranno al match.

I paesi collegati saranno addirittura 124, ma il dato riguardante le richieste per i tagliandi che riporta il quotidiano è quello che fa maggiormente impressione. Le richieste per i biglietti hanno sfiorato i 2 milioni. Per ospitare tutte le persone che avrebbero voluto esserci, insomma, sarebbero serviti 26 stadi di San Siro.