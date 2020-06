Focolaio in Germania, Europa League a rischio? Non viene escluso di ripristinare il lockdown

“Sono saliti a 1029 i contagiati da Covid-19 nel più grande mattatoio d’Europa, a Guetersloh, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia. Ma l’infezione si allarga di ora in ora, man mano che giungono i risultati dei tamponi. Questa mattina il ministro-presidente del Land, Armin Laschet, ha fatto una visita a Guetersloh per incontrare il comitato d’emergenza che sta gestendo la crisi e non ha escluso di ripristinare il lockdown nell’intero Stato federale, se i nuovi focolai dovessero estendersi. Il ministro della Sanità del Nord Reno-Vestfalia ha intanto disposto test obbligatori per l’intero settore della lavorazione delle carni. La Germania ad agosto dovrebbe ospitare la Final Eight di Europa League. In particolare Dortmund e Gelsenkirchen (due delle sedi della competizione) sono distanti appena 80 chilometri da Guetersloh“. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport in merito all’aumento di nuovi contagiati da coronavirus a Guetersloh.

(Gazzetta dello Sport)