"Inzaghi ha sostituito il marcatore Skriniar con Pavard, più costruttivo e offensivo. E’ uno degli aspetti tattici più caratterizzanti del torneo in corso. In questo senso il gol di Bisseck va preso come simbolo dell’evoluzione: dagli antichi difensori centrali, legnosi, attenti più all’avversario che alla palla, ai moderni costruttori. Da Gasp in poi, ci siamo abituati a un quinto che manda in gol l’altro: Conti-Spinazzola, Hateboer-Gosens... Un gol costruito dai due terzi è una novità. Rivediamo l’azione: Acerbi imposta, Carlos Augusto controlla, Bastoni crossa e, mentre Bisseck colpisce di testa, Darmian attende a centro area. La difesa ha partecipato al gran completo: un’immagine che esalta il gioco collettivo di Inzaghi, che non è più una macchina di ripartenze", analizza La Gazzetta dello Sport.