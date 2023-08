Fabbian, Di Vaio racconta i retroscena della trattativa: “Anche l’Inter crede nel ragazzo”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bologna svela i retroscena della trattativa con l'Inter per Fabbian

In casa Bologna è stato il giorno di Giovanni Fabbian. Il giocatore, arrivato dall'Inter, si è presentato in conferenza stampa. Accanto al giovane centrocampista c'era il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, che ha presentato così il neo acquisto rossoblù: "È semplice da presentare, forse è stato il miglior centrocampista, sicuramente per numeri, della Serie B dell'anno scorso".