Sono ore decisive per il trasferimento all'Inter di Benjamin Pavard. E arrivano novità dal centro sportivo del Bayern Monaco sul francese: perché come riporta lo stesso club bavarese, il difensore oggi non si è allenato con il gruppo causa malattia. I nerazzurri attendono soltanto il via libera per l'approdo di Pavard a Milano per organizzare visite mediche e firma sul contratto.