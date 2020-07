Fabregas: “Conte? Non giocavo mai, ama altri centrocampisti. Diego Costa esplose e si mise a…”

Cesc Fabregas e gli aneddoti su Diego Costa e Antonio Conte. L’esperienza del tecnico dell’Inter a Londra è stata vincente ed estremamente positiva. Con aneddoti anche divertenti. Uno lo racconta Fabregas alla BBC.

“Quando Antonio Conte è arrivato al Chelsea, non giocavo mai nei primi tre mesi. Lui fu molto chiaro, voleva un altro tipo di centrocampista, forte e fisico. La società gli prese Kante e giocava con Matic. Di fatto non avevo mai giocato, avevo anche avuto problemi fisici. Andammo sul campo del City, avevamo vinto già 7 partite e Conte mi disse che dovevo giocare. Giocai benissimo, vincemmo 3-1 e nella gara successiva affrontavamo il WBA. La tipica partita con squadra chiusa, che difende tutta dietro la linea della palla. Pensavo fosse la mia partita ma Conte mi lasciò in panchina. Iniziai a scaldarmi al minuto 70 ma niente. Minuto 75 ma niente, minuto 78 ma niente. Ad un certo punto, Diego Costa si avvicina al bordocampo e comincia a urlare verso Conte “Metti Cesc, metti Fabregas subito!”. Conte faceva finta di non sentire, io non dicevo nulla. Alla fine, passano due minuti e Conte mi mette in campo. Altri due minuti, assist mio e gol di Diego Costa. Fu fantastico”.