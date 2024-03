"Credo ci sia grande volontà in tutto il mondo Inter di tuffarsi nel campionato per lasciarsi alle spalle le scorie della Champions. C'è desiderio di ripartire e fare tesoro di quello che non ha funzionato mercoledì in ottica futura, con la consapevolezza che si stia vivendo comunque una bellissima stagione con un traguardo sempre più vicino". Così Gianfelice Facchetti , figlio della storica bandiera dell'Inter , Giacinto, racconta all'AGI l'attesa per il big match di San Siro contro il Napoli dopo la delusione dell'eliminazione in Champions.

"Il sentimento di oggi di un tifoso nerazzurro come me, rimane positivo, ottimo e grato verso la squadra, chi l'ha costruita e chi la sta facendo esprimere così", ha sottolineato il 49enne attore, drammaturgo e regista. "Forse la squadra non è arrivata nella condizione migliore" alla partita del Metropolitano con l'Atletico Madrid, ha osservato Facchetti. "Anche per qualche infortunio nell'ultimo periodo, e se in campionato l'Inter ha dimostrato quest'anno di sapere essere anche cinica, il passo da fare è lo stesso per ambire a qualcosa in più in Europa". I rimpianti? "Rimpiango le occasioni di andata e ritorno, se sbagli 3 rigori su 5 c'è da dire solo che bisogna fare meglio". Facchetti ha ricordato come l'Inter negli ultimi anni stata costruita con mercati a costo zero o addirittura in positivo.