FCIN1908 / Cuadrado e Arnautovic saltano la Roma: ecco le date possibili per il rientro

L' Inter si prepara ad accogliere la Roma a San Siro . Si tratta di una partita molto delicata, che da giorni è sotto i riflettori mediatici. Non è difficile comprenderne il motivo. Con la Roma a San Siro ci sarà anche Romelu Lukaku . Di questo ritorno è stato scritto tanto. Probabilmente troppo. I nerazzurri di Inzaghi , da parte loro, sono concentratissimi sulla sfida in campo. L'obiettivo è quello dei tre punti perché il campionato è lungo ma ogni passo in avanti è di estrema importanza.

Le condizioni di Cuadrado e Arnautovic

Come raccolto da FCINTER1908, Cuadrado e Arnautovic non saranno a disposizione per il match contro i giallorossi. Ma in casa Inter si respira un cauto ottimismo rispetto ai due giocatori, che stanno ancora seguendo un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda Juan Cuadrado si incomincia a intravedere il ritorno in panchina. Potrebbe succedere tra una settimana, contro l'Atalanta. Arnautovic continua a lavorare e si sente sempre meglio. Anche per lui verrà fatto un ragionamento che lo potrebbe rendere di nuovo convocabile tra la partita contro l'Atalanta e quella di Champions League contro il Salisburgo.