Il derby di Milano si giocherà lunedì 22 aprile alle ore 20:45. Manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che si andrà in questa direzione. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, la data è stata decisa dalla Lega di Serie A per accontentare la richiesta del Milan, che il giovedì precedente sarà impegnato in Europa League. Stesso discorso per la Roma, che affronterà proprio i rossoneri.