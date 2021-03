FCIN1908 / Inter, tamponi ogni giorno. Forzatura Nazionali: ecco il nodo

In casa Inter è attivo il protocollo relativo all'isolamento fiduciario, con tutte le attenzioni del caso per i giocatori risultati positivi al Coronavirs e attualmente in quarantena.

Redazione1908

Come stanno i giocatori nerazzurri risultati positivi al Coronavirus? Alcuni di loro (D'Ambrosio e Vecino) hanno voluto rassicurare direttamente i tifosi con un messaggio social. Come appreso da FCIN1908 stanno tutti abbastanza bene, dove quell'abbastanza sta comunque per positivo al Covid. Tutti i giocatori sono naturalmente monitorati dal dott. Volpi. Il protocollo relativo all'isolamento fiduciario prevederebbe un tampone ogni 48 ore. In casa Inter i tamponi vengono fatti ogni giorno. E lunedì, giorno in cui il gruppo squadra potrà riprendere le attività come da indicazioni dell'ATS di Milano, verrà effettuato un altro giro di tamponi. Il calcio, per ora, è un aspetto secondario della vicenda.

Il problema delle Nazionali

Il tema delle Nazionali che vanno in pressing per far sì che i giocatori nerazzurri (parliamo soprattutto di quelli croati) forzino la bolla e raggiungano il gruppo in ritiro rappresenta di fatto un falso problema. Si parla di una questione di responsabilità, ma anche del fatto che chi viola le disposizioni dell'ATS diventa (come tutti i cittadini) perseguibile per legge. E ciò accadrebbe, per i giocatori dell'Inter, appena questi decidessero di varcare i confini della Lombardia. Al momento i temi che infiammano le polemiche (dalle Nazionali che pretendono di avere a disposizioni giocatori sottoposti ad isolamento fiduciario a quelle relative al rinvio di Inter-Sassuolo) continuano a perdere di vista il nocciolo della questione. Nel bel mezzo di questa pandemia le decisioni prese guardano prima di tutto alla sicurezza e alla salute. Di tutti. Quindi anche dei calciatori.

(FCIN1908)