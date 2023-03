U17, l’Inter batte 0-2 il Cittadella e mantiene il primo posto in classifica

I nerazzurri di Polenghi tornano dalla trasferta in Veneto con una vittoria: decisiva la doppietta di Mancuso

Vittoria e primo posto in classifica confermato per l'Inter U17: i nerazzurri di Polenghi si impongono con il punteggio di 0-2 sul campo del Cittadella e salgono a quota 53 punti, 2 in più del Milan. Decisiva la doppietta nel finale di partita di Mancuso.