FCIN1908 / Inter, attenta al baby Mancuso: sirene di mercato per il classe 2007

L'Inter, dopo i casi illustri riguardanti Gnonto e Ciardi, rischia di perdere a zero un altro talento prodotto dal proprio settore giovanile: Matias Mancuso. Centrocampista italo-uruguayano, classe 2007, da gennaio è stato stabilmente promosso in Under 17, dopo aver iniziato la stagione da capitano dell'Under 16. Mezz'ala di qualità, fisico e intelligenza calcistica, non ha minimamente risentito del salto di categoria, conquistando da subito una maglia da titolare e risultando decisivo domenica con una doppietta contro il Cittadella. Già nel giro delle Nazionali giovanili dell'Italia, viene considerato uno dei migliori prospetti della sua annata in casa nerazzurra insieme ai coetanei Cocchi e Mosconi. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere lontano da Milano.