FCIN1908 / Inter, Dimarco e Lautaro ancora a parte ma bene. Calhanoglu tornato a casa perché…

E' cominciata la preparazione in casa Inter della sfida di campionato di sabato alle 12.30 contro il Verona. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, oggi la squadra è tornata a lavoro a disposizione di Inzaghi. Ancora lavoro personalizzato per Dimarco e Lautaro, che si sono allenati bene. A parte anche Calhanoglu che poi è tornato a casa per qualche linea di febbre: non dovrebbe però essere a rischio per sabato.