Marotta: “Inter ritrovata e ambiziosa, noi dirigenti dobbiamo rispettare la fiducia dei tifosi”

L'intervista ai microfoni di Inter TV

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Inter TV e ha commentato la stagione dell'Inter, comunque molto positiva: "Bilancio estremamente positivo, c'è il rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta. Gli avversari, a cui vanno i complimenti, sono stati più bravi di noi nel campionato ma noi nelle ultime tre stagioni abbiamo fatto più punti di tutti. Inter ritrovata e ambiziosa che vuole continuare su questa strada. Il merito va ai ragazzi, all'allenatore che è stato molto bravo, ai tifosi eccezionali e a Steven Zhang che è giovane ma molto vicino alla squadra. Il fatto di aver portato 1 milione e duecentomila di spettatori depone come se fosse una stagione grande, l'amore dei tifosi fa considerare questo club tra i grandi al mondo. Noi dirigenti dobbiamo rispettare questa fiducia dei tifosi, questo è un club storico - con una bacheca ricca di trofei - che si è rimesso sulla strada giusta. Non tocca far altro che continuare su questa strada."