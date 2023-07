FCIN1908 / L’Inter non molla Sommer: è lui il prescelto. Cuadrado-Giappone, tentativo in corso

In casa Inter Piero Ausilio sta lavorando senza sosta per riempire la casella del portiere. La tournée in Giappone si avvicina e il desiderio di Simone Inzaghi è ovviamente quello di poter contare sul sostituto di Onana tra i pali il prima possibile. Ieri André ha salutato con un video strappalacrime i tifosi nerazzurri e oggi ha dato avvio alla sua nuova avventura a Manchester. Clausola non clausola, Sommer è l'obiettivo e i nerazzurri cercheranno di chiudere appena possibile l'operazione.

In Giappone

Per quanto riguarda la tourneé in Giappone, si è parlato in questi giorni della difficoltà per Juan Cuadrado di ottenere il visto in tempo. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, non è ancora detta l'ultima parola. Il club nerazzurro ci sta lavorando e farà tutto il possibile perché l'ex giocatore della Juventus si possa regolarmente aggregare al gruppo per quella che rappresenta indubbiamente una tappa importante della preparazione.