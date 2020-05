FCIN1908 / Ripresa del campionato, ecco la posizione dell’Inter. Il club vuole che…

I club di serie A, che si sono riuniti ieri e hanno condiviso la decisione unanime di tentare di concludere la stagione in corso, sono in attesa di un passaggio fondamentale che determinerà la possibilità per i giocatori di poter tornare ad allenarsi nei centri sportivi. Si tratta dell’incontro fra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per trovare un accordo sul protocollo medico, che avverrà nella giornata di domani. Proprio su questo tema emerge forte la volontà dell’Inter. Del club nerazzurro si è detto e scritto spesso in questi giorni che non avesse dimostrato una posizione chiara rispetto ad una ripresa del campionato. Eppure l’Inter ha fatto rientrare tutti i suoi calciatori proprio nell’ottica di una ripresa (almeno degli allenamenti), mentre la Juventus (per fare un esempio) ha dato l’ok a de Ligt a fare ritorno giusto in questi giorni in Olanda. Un po’ in contrasto con le parole di Agnelli pronunciate ieri in occasione dell’incontro di Lega.

La posizione dell’Inter, di Conte e del club è invece chiarissima. Come appurato da Fcinter1908 il club nerazzurro è assolutamente favorevole all’idea di portare a termine la stagione calcistica sospesa per coronavirus. Ma a patto che sussistano le condizioni per farlo e che queste condizioni siano uguali per tutti. L’Inter concorda con gli altri club, ma dovranno essere garantiti i giusti requisiti per gli atleti e naturalmente anche per lo staff. Molto dipenderà quindi dall’approvazione del protocollo medico, al quale l’Inter e i club dovranno attenersi in caso di ok a tornare in campo. La salute è sempre stata la priorità dei nerazzurri, a partire dalle parole di Steven Zhang che all’inizio della pandemia avevano fatto così tanto discutere (e che avevano colto nel segno). Questo è quanto ha sempre ribadito anche Beppe Marotta nei consigli di Lega. La posizione dell’Inter è chiara come lo dovrà essere il protocollo per garantire la sicurezza. Di tutti.

(FCIN1908)