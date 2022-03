FCIN1908 / Inter, le ultime da Appiano Gentile su Brozovic e de Vrij: sensazioni e dettagli

Le ultime sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri, sostituiti ieri contro il Liverpool

L'Inter esce da Anfield con una vittoria e - come ricordato da Simone Inzaghi in conferenza stampa - con qualche acciaccato. La speranza è che si tratti di acciacchi superficiali, facilmente riassorbibili con qualche giorno di riposo. Oggi in casa Inter si riprende il fiato, dopo la dispendiosa trasferta contro il Liverpool. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, usciti ieri dal campo per affaticamento al polpaccio (rispettivamente destro e sinistro), dovrebbero essere sottoposti agli esami strumentali più probabilmente nella giornata di domani. A prescindere dalle sensazioni l'Inter vuole sottoporre i due giocatori ad un controllo, in modo da non rischiare nulla. I riflettori sono inevitabilmente puntati sul campionato e sulla coppa Italia: la posta in palio è ancora alta.