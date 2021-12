FCIN1908 / Supercoppa, Inter e Juve insieme: non solo capienza, 2 motivi per il rinvio

Tutti i motivi che vedono Inter e Juventus allineate sul possibile rinvio della Supercoppa, in programma il 12 gennaio

Se i riflettori sono puntati sul 6 gennaio, giornata in cui il campionato di massima serie riprenderà la sua corsa, Inter e Juventus sono alle prese anche con l'appuntamento della Supercoppa (in programma il 12 gennaio a San Siro). La notizia del ritorno ad una capienza ridotta del 50% ha fatto immediatamente storcere il naso ad entrambe le società. Giocare ora, rinunciando ad un incasso più ricco non può piacere a nessuno. Non solo. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i fattori che spingerebbero le società a muoversi per un rinvio riguardano altri due elementi. Il campo di San Siro non al meglio, con l'eventualità anche che sia ghiacciato. E naturalmente il calendario. Scaramanzia a parte, è innegabile che l'Inter a gennaio si giochi una buona parte di possibilità di riconfermarsi in vetta alla classifica. Non dover preparare anche la Supercoppa sarebbe un pensiero in meno. Un alleggerimento della pressione sugli impegni non semplici del calendario. Anche la Juventus ha in programma partite toste. Spunta quindi l'idea di provare a rinviare tutto a maggio, con uno stadio pieno e i contagi - si spera - nuovamente sotto la soglia dell'attenzione. Il comunicato della Lega non esclude di fatto un rinvio. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito. E Juve e Inter remano nella stessa e identica direzione.