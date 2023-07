FCIN1908 / Inter, i piani per Kamate e Akinsanmiro tra contratto, futuro e una certezza

Un altro scenario potrebbe essere quello di una cessione in prestito. E qui troviamo la grande differenza tra i due: mentre non sarebbe un problema far partire Akinsanmiro, essendo sotto contratto fino al 30 giugno 2026, la cosa cambia con Kamate. Il francese è in scadenza di contratto nel 2024 e, come appurato da Fcinter1908, al momento non si è trovato un accordo per il rinnovo: nessuna rottura tra le parti, semplicemente una trattativa ancora in essere. Nelle prossime settimane verrà il definito dei due centrocampisti.