Pif-Inter, Festa (Sole24Ore): “300 mln per il 30%? Non avrebbe logica perché…”

Sono tornate prepotenti le voci sull'interesse del fondo saudita per le quote di Suning; ne ha parlato il giornalista del quotidiano italiano

Eva A. Provenzano

Sono giorni concitati in casa Inter. E se Conte prova a tenere la squadra lontano dalle tante voci sulle vicende societarie inevitabilmente si parla di Suning e dei fondi interessati alle quote nerazzurre. Diverse le ipotesi, ma al momento i proprietari del club non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Se non quelle arrivate dalla relazione sui risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication del semestre luglio-dicembre 2020.

Ieri si sono rinnovate le voci sul fondo saudita Pif che sarebbe interessato ad entrare nella trattativa con Suning. " Si parla di un investimento per una percentuale fino al 30%, che in base all'alta valutazione che Suning fa dell'Inter è pari a 300 milioni di euro di investimento. Non c'è alcun accordo ma sarebbe una possibilità per Suning di non vendere il club", aveva spiegato ieri Jacobs, inviato di Bein Sports.

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha spiegato sui social - ai follower che gli chiedono della vicenda - che non ha trovato riscontri sull'interesse del fondo saudita. E oggi ha anche aggiunto: «Dal punto di vista finanziario non ha alcuna logica che un fondo ti strapaga una minoranza 300 milioni per non contare nulla. I sauditi avranno bisogno di visibilità in occidente per migliorare la loro immagine internazionale, ma non sono sprovveduti».