Coppa Italia, Fiorentina-Inter da record: tanti vip all’Olimpico. In azione la Robycam

"Tanti i vip in tribuna. E molti ex calciatori faranno da vetrina alla manifestazione: Totti farà gli onori di casa, con lui Toni, Matri, Shevchenko, Cannavaro, Pirlo, Materazzi, Pazzini, Vieri e Ventola. Lo spettacolo sarà anche televisivo: 35 broadcaster esteri, 165 Paesi collegati e 38 telecamere a seguire i giocatori passo dopo passo. In azione una Robycam, in grado di catturare le immagini dei giocatori fino a un minimo di 15 metri di altezza. La Coppa Italia è già sbarcata in città: ieri era davanti agli allenatori in sala stampa, sbarcata nella capitale a bordo di un treno Frecciarossa, sponsor del torneo", aggiunge Gazzetta.