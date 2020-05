Barcellona, Junior Firpo avvicina Lautaro: ok dell’Inter, si tratta sulla parte economica

Inter e Barcellona sembrano aver finalmente trovato il nome da inserire all’interno dell’operazione Lautaro: Junior Firpo. Come riporta Tuttosport, l’esterno sinistro spagnolo di origine dominicana può essere la chiave per sbloccare la cessione dell’attaccante nerazzurro: “Negli exit-pole praticamente quotidiani che rimbalzano dalla Spagna all’Inter, è lui il profilo che potrebbe mettere tutti d’accordo per trovare la quadra alla trattativa Martinez“.

DISTANZA – “Il Barcellona fin da gennaio ha fatto presente di non voler pagare la clausola (anche perché andrebbe versata in un’unica rata e in un breve lasso di tempo), arrivando a Lautaro con soldi e giocatori. L’Inter ha aperto alla possibilità, ma ha sempre posto due condizioni: avere un giocatore gradito e almeno 90 milioni cash. Al momento il Barcellona non è andato oltre i 60-70 milioni, offrendo diversi giocatori“.

NOME GIUSTO – “L’Inter preferisce un giocatore meno “caro” e di prospettiva. Tant’è che nei giorni scorsi il brasiliano Emerson Royal (’99) – attualmente al Betis – aveva scavalcato nelle gerarchie il più esperto (’93) – e costoso – Semedo. Quest’ultimo, però, è ormai entrato nei discorsi con Juventus e Manchester City e così l’Inter sembra aver virato con maggiore decisione su Junior Firpo che – per i nerazzurri – avrebbe una valutazione non superiore ai 30 milioni (se non meno)“.