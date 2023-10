Frattesi: “Gara tosta, ora testa alla Champions. Quando sono arrivato all’Inter chiamavo…”

L'Inter riparte in campionato con una vittoria. I nerazzurri escono dall'Olimpico Grande Torino con tre punti fondamentali in chiave scudetto. Al termine della gara Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È stato difficile il primo tempo perché erano messi bene e fisicamente avevano le energie per tenere a tutto campo. Nel secondo tempo quando hanno mollato un pochino siamo usciti con la nostra forza. C'è la consapevolezza che siamo sempre obbligati a vincere ed è una cosa fondamentale".

"Per l'Inter un pareggio è come una sconfitta, è una cosa che ti dà la marcia in più. Ho avuto dei problemi al flessore che non mi lasciavano tranquillo, adesso ho superato l'infortunio e sono carico e concentrato. Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, avevamo anche un occhio alla Champions che è una gara fondamentale. Quando sono venuto all'Inter, i primi 3-4 giorni chiamavo i miei amici e dicevo che sembrava fossi rimasto a Sassuolo perché qui ho trovato un gruppo che sembra che li conosco da un paio d'anni. Questo è il segreto di una grane squadra, avere un gruppo forte".