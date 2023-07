Frattesi, è l’Inter la destinazione preferita. C’è già una base d’accordo: oltre 35 mln

Dopo la cessione di Brozovic all'Al Nassr, l'Inter andrà con forza sul sostituto per il centrocampo. Trattativa a oltranza col Sassuolo per cercare di strappare alla concorrenza Davide Frattesi. Calhanoglu rimarrà in regia, con Asllani primo sostituto, e il giocatore del Sassuolo è l'incursore scelto da Inzaghi per rinforzare il centrocampo.