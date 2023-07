GdS – Frattesi prima scelta della Roma: le cifre sul tavolo. Ma le sue parole…

Davide Frattesi è la priorità di casa Roma per rinforzare il centrocampo. Ricordiamo che il club ha il diritto del 30% sulla rivendita e dunque avrebbe uno ‘sconto’ col Sassuolo se la trattativa andasse in porto. Di mezzo c’è l’Inter, fortemente interessata alla mezzala. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport, in chiave Roma.

“Il rapporto con il club emiliano è ottimo, anche se la valutazione che la Roma dà al giocatore è chiara: 30 milioni, che decurtati del 30% significherebbe prenderlo per 21 milioni. Un affarone. Inutile dire che Frattesi sarebbe ben felice di tornare “a casa”, ma stavolta – come ha detto lui stesso – ragiona «più con la testa che con il cuore», visto che lo scorso anno era rimasto deluso per la mancata concretizzazione della trattativa. Il che significa che, se Inter e Milan rompessero gli indugi, non farebbe storie per andare altrove. A Trigoria non se lo augurano, ma in ogni caso si fregano le mani al pensiero che, l’acquirente pagasse i 40 milioni chiesti dai neroverdi, ben 12 milioni finirebbero nelle casse giallorosse. Un tesoretto secco di plusvalenze da poter gestire”, si legge.