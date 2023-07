Inter, l’alternativa a Frattesi è Samardzic: ecco quanto lo valuta l’Udinese

Con la partenza di Marcelo Brozovic, il primo nome della lista dell'Inter rimane Davide Frattesi. Sul centrocampista del Sassuolo c'è la forte concorrenza di Milan e Roma con la Juve un po' più defilata. Ecco perché il club nerazzurro, per cautelarsi, ha individuato in Lazar per Samardzic l'alternativa. Come sottolinea Tuttosport, l'Udinese parte da una valutazione inferiore rispetto a quella del Sassuolo per Frattesi, intorno ai 20 milioni.