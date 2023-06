Inter, per Frattesi+Barella servono cessioni. Gosens in pole, occhio a Brozovic e Onana

L'Inter deve cedere per blindare Barella e per chiudere la trattativa Frattesi. L'affare col Sassuolo è definito, ma congelato in attesa di una cessione dei nerazzurri. Bisogna accelerare perché l'Inter teme che possano rientrare in corsa Juve o Roma per il centrocampista.

"I discorsi più avanzati in uscita restano quelli per Robin Gosens, in procinto di tornare in Bundesliga: tra Union Berlino e Schalke si spera di racimolare 15 milioni almeno. In più, si prova a cavalcare il nascente canale con l’Arabia, nel dettaglio con l’Al-Nassr di CR7, per disfarsi anche dello stipendio di Marcelo Brozovic. Senza scordare il caso Onana perché, almeno secondo il progetto iniziale dell’Inter, doveva essere il camerunese il sacrificato sull’altare dei conti, la vendita più grossa “necessaria” per finanziare le entrate", riporta La Gazzetta dello Sport.