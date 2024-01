Inter, Frattesi: “Gruppo fantastico, dopo il gol avrei fatto pure di peggio. Ora voglio…”

"La mia situazione? Adesso sto meglio: non è stato facile, perché non avevo il motore sempre al massimo, per me che ero abituato a giocare sempre. Spero ora di poter aiutare ancor di più la squadra. Messaggio alla Juventus? Sì, perché sono queste le partite da vincere. Non ho mai lottato per questi obiettivi, ma penso che sia questa la chiave".