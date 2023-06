Sky – Italia, Frattesi da valutare per un problema al ginocchio post Spagna

Problema al ginocchio per Davide Frattesi dopo la partita di ieri in Nazionale: le sue condizioni sono da rivalutare

Dopo la grande prestazione di ieri con la Nazionale, Davide Frattesi è in forse per la finale 3/4° posto di Nations League contro l'Olanda. Il centrocampista del Sassuolo, accostato con insistenza soprattutto all'Inter nelle ultime ore, è in dubbio per un problema fisico accusato ieri.