GdS – Inter a caccia del dopo Skriniar: due piste da monitorare. E resta Chalobah

Le occasioni da tenere d'occhio come filosofia di mercato per l'Inter. Il club nerazzurro deve trovare il titolare che sostituisca Skriniar che sta per partire nella sua nuova avventura a Parigi. Per trovare chi lo rimpiazzerà - scrive La Gazzetta dello Sport - i dirigenti nerazzurri vogliono andare su un usato sicuro a meno che non possa arrivare in prestito Chalobahdel Chelsea. "I contatti con gli agenti del naturalizzato inglese ci sono stati anche negli ultimi giorni (che il centrale ha trascorso da turista a Milano), ma questa viene considerata una pista complicata. Perché Trevoh è un elemento importante per il progetto dei Blues, soprattutto se (come tutto lascia pensare) Koulibaly accetterà di andare in Arabia, all'Al Hilal", si legge sul giocatore.