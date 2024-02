CdS conferma FCIN1908 – Inter, Frattesi può tornare già con la Salernitana

Sempre a proposito della Roma, al di là della candidatura di Dumfries per la fascia destra, è difficile immaginare altri avvicendamenti rispetto alla formazione che ha battuto la Juventus. Giocando una sola volta alla settimana, per di più affrontando avversari di spessore, come Fiorentina, Juventus e ora Roma (peraltro dopo le sue sfide di Supercoppa con Lazio e Napoli), è comprensibile che Inzaghi insista nel puntare sui titolari, o sugli elementi in condizione migliore. Il 20 febbraio, però, tornerà la Champions, con il match di andata contro l’Atletico Madrid, e allora è prevedibile che, con la Salernitana (venerdì 16), ci saranno una serie di cambi e rotazioni. Ad ogni modo, le scelte definitive per l’Olimpico saranno più chiare oggi dopo l’ultimo allenamento. Lautaro e compagni scenderanno in campo alla Pinetina per mezzogiorno, poi pranzo e la partenza per la Capitale, fissata alle 18", si legge.