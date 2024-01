Inter, Frattesi scalpita ma Inzaghi ha i tre intoccabili. “Ad Appiano hanno notato che…”

"Onestamente sperava di mettere in cascina qualche minuto in più sui campi italiani. In 5 mesi nerazzurri, sono solo 331’. E il bello è che in Nazionale viaggia su un altro binario, a tripla velocità: quasi lo stesso minutaggio (323’) lo ha messo insieme nelle ultime cinque di qualificazioni all’Europeo. Se poi si cerca l’unica occasione in cui è partito dall’inizio in A, si torna indietro di 103 giorni: è successo ad Empoli il 24 settembre, c’era ancora profumo di estate. E, cosa non banale, l’impegno stava a metà. Quattro giorni dopo il debutto in Champions in casa della Real Sociedad e tre giorni prima del k.o. col Sassuolo in A. Insomma, c’era un calcolo di gestione delle forze più che una promozione sul campo. Al contrario, sono state le coppe la vetrina del buon Davide: nell’alternanza clinica tra Italia ed Europa, a lui è toccato giocare maggiormente la Champions".