CdS – Frattesi, scatto decisivo Milan: così il sorpasso su Inter, Juve e Roma

“Diavolo, Davide. Il Milan in vantaggio per Frattesi, così, quasi all’improvviso su assist di Tonali. Via Newcastle. Già, però a comandare le operazioni è sempre il Sassuolo. La questione per il gioiello neroverde, 23 anni e una valutazione di 40 milioni di euro, è cambiata in perfetta sincronia con l’affare-Tonali. Un amico, un collega dell’Italia che chiamò il cambio della guardia tra milanesi: c’era l’Inter in vantaggio, sembrava proprio in primissima fila, ma la storia s’è tinta di rossonero un po’ per le difficoltà legate a un mercato bloccato dalle uscite e un po’ per il grande incasso che il Milan si prepara a registrare con la cessione del suo regista.