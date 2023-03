The Athletic – Futuro Conte, questa la situazione. A molti giocatori non mancherà perché…

Sembra sempre più lontano dal Tottenham il futuro di Antonio Conte. Dopo il Times, anche The Athletic conferma il possibile addio del tecnico al termine della stagione. Inoltre il portale riporta come alcuni giocatori siano stanchi dei metodi di allenamento del tecnico ritenuti molto duri. Nel contratto di Conte c'è un'opzione per un altro anno ma il Tottenham non ha intenzione di tenere il tecnico contro la sua volontà.