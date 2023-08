Gagliardini: “Monza la scelta migliore. Devo tanto all’Inter. Le critiche…”

Tra due giorni l'Inter farà il suo debutto in campionato. Davanti ci sarà il Monza degli ex D'Ambrosio e Gagliardini. Proprio il centrocampista, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del suo recente passato nerazzurro. "Sto bene e ho trovato un ambiente in cui poter esprimermi al meglio. Inizia un capitolo nuovo, un’esperienza diversa e tutto questo ti porta ad avere un approccio differente. Come ogni anno quando si ricomincia è come il primo giorno di scuola. Ho grande entusiasmo, voglio fare bene per il Monza".