Samardzic, questa l’idea dell’Udinese. Per Fabbian altre richieste in A

"Non fosse altro per salvaguardare i milioni del trasferimento: 4 di prestito di Fabbian e 16 per il riscatto obbligatorio più 2 di bonus. Dopo la decisione dei nerazzurri di dare un taglio netto alla faccenda, l’Udinese è costretta a rimettere il centrocampista in rosa, nonostante sia infuriata con lui e i suoi: al momento l’idea è di tenerlo, anche se non è escluso che nuovi club, tra Premier e A, bussino alla porta. Pure il povero Fabbian, sballottato come un pacco tra Udine e Milano, aspetta di sapere dove finirà: tornerà in Friuli solo in caso di un’uscita , ma ha altre richieste in A".