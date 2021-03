Gasperini: “Prima o poi batteremo l’Inter a San Siro. Scudetto? Loro favoriti”

Parla l'allenatore dell'Atalanta in conferenza: "Hanno cambiato marcia nelle ultime settimane, hanno acquisito un buon vantaggio"

"Domani ci aspetta una partita che può dire molto sulla nostra condizione e sul nostro momento. Incontriamo la prima in classifica. L'Inter ha acquisito meritatamente questo vantaggio ed è la candidata a vincere il campionato".

A dirlo il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro l' Inter capolista.

"In questo momento stanno bene tutti - ha detto Gasperini -. C'è un bel clima, una bella fiducia, un bell'ambiente. Noi siamo una squadra che ha margini di miglioramento e che può ancora crescere. Le ultime partite con l'Inter sono state in genere molto buone, al di là dei risultati in sè. L'anno scorso avevamo fatto un bel pareggio a Milano, domani sarà un'altra prova".