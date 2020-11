Italia-Polonia, la Gazzetta: “Barella centrocampista totale. Bastoni, giocate da veterano”

7,5 e 7. Sono i voti assegnati dalla Gazzetta dello Sport a Bastoni e Barella. I due nerazzurri sono stati tra i migliori in campo nella gara tra Italia-Polonia. Il difensore ha annullato Lewandowski e per lui arriva un 7,5: “Il futuro adesso. Giocate da veterano contro Lewandowski, un po’ giù ma sempre il boss. Non perde un colpo e si permette l’impostazione. Difficile che torni all’Under 21“.

Sette invece per Barella: “Ma che giocatore è diventato. Centrocampista totale sempre faccia alla porta, sempre in raddoppio, lo vedi in attacco e poi a difendere. Peccato l’imprecisione al tiro“.

(Gazzetta dello Sport)