Gazzetta e Sky confermano: “Ausilio a Londra, parte il doppio blitz dell’Inter”

La notizia di Fcinter1908 trova conferme autorevoli. Sia la Gazzetta dello Sport che Sky Sport, infatti, confermano il blitz londinese di Piero Ausilio. Il ds dell’Inter è in Inghilterra per chiudere l’affare Giroud ma soprattutto per Christian Eriksen.

“Il motivo del viaggio però sarebbe però legato soprattutto ad Eriksen. Con il Tottenham va trovato un punto d’incontro tra la richiesta di 20 milioni e la prima offerta nerazzurra di 10. Bisogna trattare, l’Inter ha la forza di un accordo già raggiunto con Eriksen per un contratto fino al 2024 e ora vuole accelerare per portare subito il danese – in scadenza a giugno – subito ad Appiano. Su Giroud invece la trattativa è ancor più vicina alla conclusione: potrebbe essere finalizzata già domani, con lo sbarco a Milano del suo agente per chiudere l’accordo”, conferma la Rosea.