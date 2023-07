Gazzetta svela: “Lukaku, lavoro di fino Juve per metterlo al centro del progetto Allegri”

"Romelu Lukaku è un pallino di Max Allegri. Il tecnico vuole toglierlo all’Inter per aggiungerlo al suo scacchiere e - stando alle ultime - almeno il primo obiettivo pare averlo già raggiunto". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul futuro di Romelu Lukaku, confermando di fatto come il belga sia in contatto molto avanzato con il club bianconero. Si legge: "I nerazzurri hanno deciso di mollare il centravanti belga, di proprietà del Chelsea ma fin qui legato al contesto nerazzurro. Le vie del mercato però sono infinite, e col passare dei giorni la Juve sembra aver trovato terreno fertile per tessere la tela al fine di accontentare il proprio allenatore.