Come anticipato nel pomeriggio da FCINTER1908 , Acerbi sarà ascoltato domani dalla Procura Federale ed è l’unico nerazzurro ad essere stato convocato.

“Acerbi sarà ascoltato domani dalla Procura Federale, assistito dal legale del club Angelo Capellini (che oggi ha fatto tappa ad Appiano per confrontarsi di nuovo con il giocatore). Nessun altro compagno di squadra è stato convocato dagli inquirenti in qualità di testimone di quanto accaduto domenica sera” scrive La Gazzetta dello Sport.

