GdS – Inter, ecco come Inzaghi è riuscito ad accoppiare Calhanoglu e Brozovic

Il tasso tecnico del centrocampo dell'Inter è ai primissimi posto in Italia e può tranquillamente dire la sua anche in Europa. Lo dimostrano i risultati, agguantati grazie all'ottimo rendimento della mediana nerazzurra. Per questo merita un applauso Simone Inzaghi, abile a far coesistere anche due palleggiatori come Brozovic e Calhanoglu.