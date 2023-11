GdS – Inter, la ThuLa è un capolavoro: numeri da top club europeo

Lautaro e Thuram sono una coppia pura. Verrebbe da dire quasi d’altri tempi, visto che oggi in Europa tra le grandi squadre, oltre all’Inter, solo Real Madrid (seppur in maniera atipica) e Atletico giocano col doppio attaccante. Come criterio, per tutti gli altri top club abbiamo scelto il centravanti titolare e vicino a lui l’altro giocatore offensivo col maggiore numero di reti. In testa ci sono Kane e Sané del Bayern, poi Haaland e Alvarez del Manchester City. Ma la ThuLa spicca, decisamente i migliori in Italia".