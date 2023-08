Gds – Inter, era questa la richiesta di Inzaghi. Ogni mossa è stata fatta…

Davanti ai tifosi nerazzurri oggi si apre una nuova era per l'Inter di Simone Inzaghi. In questa sessione di mercato il club nerazzurro ha cambiato molto e c'è curiosità per capire come si inseriranno i nuovi innesti. "Un po’ obbligata dagli eventi, ma in generale guidata dall’area tecnica in accordo con lo staff. Ogni mossa, sempre compatibile con l’autofinanziamento imposto dall’alto, è stata fatta nel tentativo di creare una squadra il più possibile aderente al progetto Inzaghi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.