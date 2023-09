GdS – Inter, Zhang torna a Milano per il derby. Ha un obiettivo fisso in testa

Ma Zhang non vuole rinunciare al derby. Tantomeno alla Champions League: da Istanbul a San Sebastian, il numero uno nerazzurro sarà ancora in trasferta in Spagna al fianco di Inzaghi. Assenza fisica non vuol dire distanza. Non è mai così, per Zhang ancor meno. Non c’è giorno in cui non sia in contatto telefonico con Beppe Marotta: filo diretto, anche ora che è finito il mercato e la quotidianità è più semplice da gestire".