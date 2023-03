Gds – Rinnovo Bastoni, ecco le cifre di offerta e richiesta. Se non rinnova ceduto subito

L'Inter resta ottimista sul rinnovo del contratto di Bastoni, anche se c'è ancora distanza tra domanda e offerta

Gianni Pampinella

Come documentato da FcInter1908.it, 0ggi è andato in scena nella sede dell’Inter il secondo incontro tra la dirigenza e l’entourage di Bastoni. Dall’incontro è emersa la volontà comune di continuare insieme e di trovare un accordo in tempi brevi visto che il difensore ha un contratto in scadenza nel 2024. "L'Inter resta ottimista sul rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni, ma dopo l'incontro andato in scena in sede, la distanza economica tra domanda ed offerta è notevole", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"In viale della Liberazione adesso lavoreranno sul nuovo contratto che dovrà scattare dall'1 luglio per non appesantire ulteriormente il monte ingaggi di quest'anno. Ci sono da rispettare i parametri del settlement agreement con l'Uefa e per questo i conti del 2022-23 vanno... congelati. L'Inter non vuole ripetere un caso Skriniar e stavolta ha le armi per farlo. Cosa vuol dire? Semplice, avendo raggiunto i quarti di Champions, rispetto ai ricavi previsti a inizio stagione c'è stato un netto aumento. Non sarà dunque necessario cedere un big entro il 30 giugno. Entro quella data saranno venduti uno o due giovani".

"E se sarà centrata la semifinale, non ci sarà bisogno di sacrificare neppure loro... Dumfries o Brozovic magari partiranno dopo l'1 luglio. Marotta, Ausilio e Baccin hanno iniziato mettendo sul tavolo 4,5-5 milioni più bonus, ma si sono tenuti la possibilità di un rilancio se a sua volta Bastoni verrà incontro al club. Le parti si terranno in contatto e si rivedranno a breve, a cavallo della doppia sfida con il Benfica o subito dopo. Se però qualcosa andasse storto, Ale sarà messo subito sul mercato e venduto la prossima estate. Vietato perderlo a zero come lo slovacco che passerà al Psg da svincolato".

(Gazzetta dello Sport)