Gds – Scamardzic, il padre cambia gli accordi: “No secco Inter: si chiude solo se…”

Brusco rallentamento nella trattativa per Lazar Samardzic. Il centrocampista, che sembrava promesso sposo dell'Inter, con cui ha anche svolto le visite mediche, è ora in un limbo dopo che i suoi agenti, come raccontato anche da FcInter1908, hanno deciso di cambiare le condizioni degli accordi precedenti. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Oggi nella sede nerazzurra si è presentato il padre del giocatore, ma non l’ormai ex agente Rafaela Pimenta: Samardzic, infatti, ha ufficialmente lasciato la sua procuratrice, la persona con la quale i dirigenti interisti avevano trovato l’accordo fino all’ultimo dettaglio, e ha scelto di affidare la procura al genitore stesso.