Inter, recuperato Dumfries. Ok anche De Vrij e Frattesi: un obiettivo ribadito da Inzaghi

"Perché sa bene, l’allenatore dell’Inter, che il titolo di campione d’inverno è una carezza ma non una garanzia di successo. Stasera a Genova l’Inter può mettere insieme la vittoria numero 40 del suo 2023, coppe comprese. Può fare 89 punti nell’anno solare, almeno 10 più del Napoli, almeno 15 più della Juventus che oggi è la prima rivale per lo scudetto. Ma Inzaghi sa che ancora non basta. E quindi alza l’asticella. L’Inter non è ancora campione d’inverno eppure Inzaghi ha già in testa il 2024. Forse perché, voltandosi indietro, ricorda come già nella sua prima stagione in nerazzurro girò primo alla fine del girone d’andata, salvo poi riempirsi di rimpianti per la rimonta del Milan", sottolinea La Gazzetta dello Sport.